好市民獎｜參與耆樂警訊活動累積防騙知識 八旬老友記助警破電話騙案

警務處前日（14日）舉行「好市民獎頒獎典禮2025」，嘉許80名協助撲滅罪行、拯救生命的好巿民，並向6間機構頒發「好機構獎」，表揚他們積極支持警方防騙滅罪、維護國家安全和推動青少年發展的工作。現年82歲的黎觀煌是今屆最年長的得獎者，憑藉平日參與「耆樂警訊」活動累積的防騙知識，於去年3月中成功識破一宗「猜猜我是誰」電話騙案。機警的他不但洞悉騙徒伎倆，更主動報警並配合警方「智取」騙徒，協助觀塘警區情報組拘捕兩名疑犯，充分彰顯警民合作對預防及打擊騙案的關鍵作用。

記者 麥鍵瀧

去年3月中，黎觀煌的妻子接到一通電話，對方聲稱其女婿因與他人打鬥被警方拘留，急需支付8萬元保釋金。黎太大為驚慌，黎先生頓時感到不妥，其後接聽第二個電話，對方自稱是大律師，要求上門收取保釋金，「我一聽就覺得是騙案，尤其來電號碼並非女婿的常用號碼。」

黎先生不時參與「耆樂警訊」活動，接觸過大量防騙資訊，對騙案手法和趨勢有一定了解，因此馬上知道對方是騙徒，但他未有即時揭穿對方，而是冷靜應對，與騙徒周旋的同時悄悄報警。觀塘警區情報組接報後迅速到場，警員馮嘉恩、陳紀灝及梁浩宏等人分工合作，一邊向黎先生了解詳情，安撫黎太的情緒，一邊作出行動部署，防範隨時出現的騙徒。

不久，黎先生接獲騙徒第3次來電，雙方最終約定在大廈門口交收款項，警方隨即部署埋伏，黎先生亦配合人員的行動。及後一名身穿西裝的騙徒現身，黎假裝緊張，成功令騙徒放下戒心。當黎先生打開背囊拉鏈裝作要交款時，一旁的警員果斷行動，將該名騙徒制服。與此同時，警方在現場發現另一名懷疑是該騙徒的同黨，將其一併拘捕。最終兩名疑犯被檢控及被判罪成，分別被判處160小時社會服務令及3個月監禁。

由警方接報到場了解情況，繼而即場部署行動，最終成功拘捕疑犯，整個過程不到半小時。對於警方的快速反應，黎先生感謝人員以高效及專業態度處理事件，又指警方人員全程耐心安撫其情緒、給予建議，令他可以安心配合，「有警察一直陪伴，即使要直接面對騙徒亦不會擔心。」參與行動的警員陳紀灝讚揚黎先生的機警應變，充分信任警方並配合指示，甚至從容地扮演誘餌，令拘捕行動順利執行。

另一位參與行動的警員馮嘉恩指出，黎先生的機警與冷靜是成功制止騙案的關鍵，「不少受害人報警時，都會非常不安，情緒難免不穩，但黎伯伯一早已經識破騙徒伎倆，並冷靜地向警方求助，令我們可以盡快將騙徒繩之於法。」她強調，事件充分體現警民合作的力量，市民秉持「見疑即報」的精神，有助警方及早介入。

黎先生識破騙局並配合警方的拘捕行動，成功制止更多騙案發生，令他榮獲「好市民獎」，更成為本屆最年長的得獎者。談及感受，他認為「耆樂警訊」灌輸的防騙知識令他能夠及早洞悉異樣，並協助警察打擊騙案，對此感到非常高興且光榮，期望透過分享自身經歷，提醒其他長者提高警惕，「當收到陌生電話，切記核實對方身份，如果有懷疑就馬上收線，並且報警求助。」