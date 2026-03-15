珍惜生命｜長沙灣海麗邨六旬男自縊 兒子發現惜太遲

周六（14日）晚上10時許，警方接獲一名男子報案，指其姓袁（64歲）父親在海麗邨海智樓一單位的房間內，懷疑以一條尼龍繩上吊，兒子隨後將其解下。

人員接報到場，男子昏迷被送往明愛醫院治理，其後被證實死亡。警方於現場檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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