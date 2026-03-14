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油麻地貓店長疑抓傷人 遭舉起粗魯掟落地 鄰舖職員疑虐畜被捕

突發
更新時間：17:30 2026-03-14 HKT
發佈時間：17:30 2026-03-14 HKT

油麻地西貢街一間五金舖的貓店長疑遭鄰舖男職員舉起掟落地，警方到場翻查附近閉路電視，並以涉嫌虐畜拘捕一名46歲男子。

事件發生於今日（14日）早上11時許，警方接獲途人報案，指有貓懷疑在炮台街及西貢街交界遭人不恰當對待。人員接報到場調查，以涉嫌殘酷對待動物拘捕一名46歲姓徐男子，他現正被扣留調查，案件交由油尖警區刑事調查隊第四隊跟進。

「老表」沒有表面傷痕。曾志恒攝
「老表」沒有表面傷痕。曾志恒攝

據了解，被人虐待的貓為西貢街一間五金舖的貓店長「老表」，雄性，大約2歲。「老表」個性活潑好動，深得附近店舖職員喜愛。消息指，「老表」今日走到附近一間店舖，其間該名男職員被「老表」抓傷，一時情緒激動才將貓掟落地。 

西貢街一間五金舖的貓店長疑遭鄰舖男職員舉起掟落地。曾志恒攝
西貢街一間五金舖的貓店長疑遭鄰舖男職員舉起掟落地。曾志恒攝
西貢街一間五金舖的貓店長疑遭鄰舖男職員舉起掟落地。曾志恒攝
西貢街一間五金舖的貓店長疑遭鄰舖男職員舉起掟落地。曾志恒攝

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