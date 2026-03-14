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元朗私家車「打保齡」連撞傷兩途人 司機棄車而逃 警檢大批依托咪酯煙彈

突發
更新時間：07:19 2026-03-14 HKT
發佈時間：07:19 2026-03-14 HKT

元朗街頭凌晨發生車禍，疑涉及受規管藥物交易。今日（14日）凌晨5時許，一輛平治私家車在大棠路橫衝直撞，先後撞倒兩名途人，導致一人頭部重創。肇事司機事後棄車逃去，警方在現場垃圾桶發現大批俗稱「太空油」的懷疑依托咪酯。

平治失控連撞兩人　傷者倒臥血泊司機

事發於凌晨約5時40分，一輛平治私家車沿元朗大棠路行駛，當駛至近教育路及裕景坊交界時，車輛突然失控，如「保齡球」般撞向正在過路的兩名途人。由於撞擊力猛烈，兩名傷者當場倒地受傷。

現場目擊者指，車禍發生後，涉事平治司機未有停車察看傷者，反而立即開門棄車，消失於附近巷弄中。從現場所見，肇事平治私家車撞至車牌甩脫，車頭受損。

垃圾桶藏50包「太空油」　警犬出動搜毒

警員接報趕抵封鎖現場，在附近一帶展開地毯式搜查。隨後，警員在路邊一個垃圾桶內，搜獲大約50包懷疑依托咪酯（俗稱「太空油」）。警方懷疑該輛私家車為「毒品快餐車」，而涉案藥物與逃走司機有直接關係，遂派出緝毒犬到場對車廂進行進一步搜證。

兩傷者送院搶救　一人頭部受創

兩名受傷途人隨即由救護車送院治理。其中一名男傷者因頭部受到重擊，傷勢嚴重，被送往屯門醫院搶救；另一名傷者則送往博愛醫院，送院時初步仍有反應。

警方目前正全力追緝該名涉案司機，並調查該批藥物的來源及去向。案件列作「交通意外有人受傷—肇事後不顧而去」及「發現懷疑毒品」處理，交由元朗警區刑事調查隊跟進。

 

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