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有片｜屯門掃管笏Tesla追尾撼巴士 欲超車疑被「封位」 目擊者：自殺式

突發
更新時間：04:41 2026-03-14 HKT
發佈時間：04:41 2026-03-14 HKT

屯門掃管笏今日（13日）下午發生交通意外。一輛Tesla電動車在行駛途中懷疑意圖抽頭切線，卻在猶豫不決之際收掣不及，直撞前方巴士車尾，過程被後方「車Cam」拍下並上載至網絡。影片引發網民兩極討論，有人批評Tesla司機判斷力差，亦有網民質疑片主刻意「篤油」封位，釀成意外。

欲切線受阻進退失據　直撞巴士車尾幸無人傷

意外發生於今日下午1時53分，涉事Tesla電動車沿屯門掃管笏路行駛。當駛至近順德聯誼總會李金小學對開時，前方一輛巴士已經停下，Tesla司機疑欲從左方抽頭切線超車。

從流傳的「車Cam」影片可見，Tesla超車過程中懷疑受阻，司機在猶豫是否強行出線之際，車速未有減慢，最終「眼白白」直撞向巴士車尾。fb「車cam L（香港群組）」(下同)
從流傳的「車Cam」影片可見，Tesla超車過程中懷疑受阻，司機在猶豫是否強行出線之際，車速未有減慢，最終「眼白白」直撞向巴士車尾。fb「車cam L（香港群組）」(下同)
從流傳的「車Cam」影片可見，Tesla超車過程中懷疑受阻，司機在猶豫是否強行出線之際，車速未有減慢，最終「眼白白」直撞向巴士車尾。
從流傳的「車Cam」影片可見，Tesla超車過程中懷疑受阻，司機在猶豫是否強行出線之際，車速未有減慢，最終「眼白白」直撞向巴士車尾。
從流傳的「車Cam」影片可見，Tesla超車過程中懷疑受阻，司機在猶豫是否強行出線之際，車速未有減慢，最終「眼白白」直撞向巴士車尾。
從流傳的「車Cam」影片可見，Tesla超車過程中懷疑受阻，司機在猶豫是否強行出線之際，車速未有減慢，最終「眼白白」直撞向巴士車尾。

從流傳的「車Cam」影片可見，Tesla超車過程中懷疑受阻，司機在猶豫是否強行出線之際，車速未有減慢，最終「眼白白」直撞向巴士車尾。慶幸事件中無人受傷，涉事車輛損毀不算嚴重。

上載影片的網民形容事件是「自殺式」撞車，隨即引起網民熱烈討論。部分網民嘲諷Tesla司機技術不精：「衝上嚟又唔夠膽出，判斷力咁差就乖啲啦」、「T車快得滯扭唔到軚」。

然而，亦有網民將矛頭指向片主，指片主原本車速較巴士慢，但見到Tesla準備加速爬頭時，疑似立即「篤油」封位，導致Tesla進退兩難：「片主見佢衝上嚟，即刻篤油封位先」、「片主不安好心」。

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