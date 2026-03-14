Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

觀塘老翁過路捱的士撞 頭破血流昏迷送院搶救

突發
更新時間：00:29 2026-03-14 HKT
發佈時間：00:29 2026-03-14 HKT

觀塘發生嚴重交通意外。一名老翁在協和街過路期間，遭一輛行駛中的的士撞倒，老翁當場受重創昏迷，由救護車送往伊利沙伯醫院救治。事後警方封鎖現場，調查事故原因。

事發於周五（13日）晚上約9時57分，一輛的士沿觀塘協和街行駛，當駛至與月華街交界時，懷疑避讓不及，撞倒一名正在過路的老翁。現場消息指，撞擊力相當猛烈，老翁頭部及全身多處受傷，血流披面，隨即陷入神志不清狀態。

涉事的士停在路中，警員向司機了解事發經過。網上圖片
涉事的士停在路中，警員向司機了解事發經過。網上圖片
涉事的士停在路中，警員向司機了解事發經過。網上圖片
涉事的士停在路中，警員向司機了解事發經過。網上圖片

救護員接報趕抵現場後，立即為傷者進行急救，期間需為其戴上頸箍固定傷處，並使用氧氣罩協助呼吸。傷者隨後被送往伊利沙伯醫院接受進一步搶救。

意外發生後，警方封鎖協和街部分路段進行調查，路上留有血跡及傷者的個人物品。涉事的士停在路中，警員向司機了解事發經過。受事件影響，現場交通一度受阻。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
星島申訴王 | 港媽為癌末丈夫眾籌被揭全身名牌 媽媽群組呻後悔捐錢：個心有條刺
申訴熱話
6小時前
聾啞女陳美華(左)爭公屋業權獲判勝訴擁38%業權，女保安蕭榮娟須為非法驅逐象徵式賠償2百元兼付訟費。
02:17
聾啞女陳美華爭公屋業權勝訴 獲判擁38%業權 女保安須為非法驅逐象徵式賠償2百元兼付訟費
社會
8小時前
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
10小時前
五索淚崩談關係懸殊「破壞人哋家庭」 富豪馬清鏗首度公開撐場 婚外情越來越高調
五索淚崩談關係懸殊「破壞人哋家庭」 富豪馬清鏗首度公開撐場 婚外情越來越高調
影視圈
6小時前
已故電影大亨鄒文懷私生子成就非凡 拒靠父蔭創立醫療王國 因一人關係疏離：絕對冇含恨40年
已故電影大亨鄒文懷私生子成就非凡 拒靠父蔭創立醫療王國 因一人關係疏離：絕對冇含恨40年
影視圈
8小時前
兩餸飯又贏老字號？！權發小廚極速接手鰂魚涌生記粥麵舊舖 惟街坊1原因唔睇好…
兩餸飯又贏老字號？！權發小廚極速接手鰂魚涌生記粥麵舊舖 惟街坊1原因唔睇好…
飲食
8小時前
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
影視圈
6小時前
旺角小食店每晚大排長龍！港女好奇「真係咁好食？」 網民齊齊力推1物：係最好食，沒有之一！
旺角小食店每晚大排長龍！港女好奇「真係咁好食？」 網民齊齊力推1物：係最好食，沒有之一！
飲食
7小時前
伊朗局勢｜伊朗最高領袖穆傑塔巴發表首份聲明 區內所有美軍基地應關閉否則將受襲擊｜持續更新
01:25
伊朗局勢｜美軍KC-135加油機在伊拉克墜毀 機上6人全罹難 一艘土耳其船隻獲通過霍峽｜持續更新
即時國際
26分鐘前
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
生活百科
2026-03-12 18:58 HKT