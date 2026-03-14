觀塘老翁過路捱的士撞 頭破血流昏迷送院搶救
更新時間：00:29 2026-03-14 HKT
發佈時間：00:29 2026-03-14 HKT
發佈時間：00:29 2026-03-14 HKT
觀塘發生嚴重交通意外。一名老翁在協和街過路期間，遭一輛行駛中的的士撞倒，老翁當場受重創昏迷，由救護車送往伊利沙伯醫院救治。事後警方封鎖現場，調查事故原因。
事發於周五（13日）晚上約9時57分，一輛的士沿觀塘協和街行駛，當駛至與月華街交界時，懷疑避讓不及，撞倒一名正在過路的老翁。現場消息指，撞擊力相當猛烈，老翁頭部及全身多處受傷，血流披面，隨即陷入神志不清狀態。
救護員接報趕抵現場後，立即為傷者進行急救，期間需為其戴上頸箍固定傷處，並使用氧氣罩協助呼吸。傷者隨後被送往伊利沙伯醫院接受進一步搶救。
意外發生後，警方封鎖協和街部分路段進行調查，路上留有血跡及傷者的個人物品。涉事的士停在路中，警員向司機了解事發經過。受事件影響，現場交通一度受阻。
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