內地女利用香港空殼公司 助跨境罪犯洗黑錢$7500萬 潛逃5年落網囚34個月
更新時間：18:25 2026-03-13 HKT
發佈時間：18:25 2026-03-13 HKT
發佈時間：18:25 2026-03-13 HKT
有不法之徒利用本港一間空殼公司開設銀行戶口，自2010年6月起協助跨境犯罪集團，清洗犯罪得益約7500萬元。警方2019年12月調查期間，涉案內地女子潛逃回內地。所幸天網恢恢，至2024年10月該名女子在西九龍高鐵站再入境時，被本港警方拘捕。至今日（3月13日），現年46歲的女被告在區域法院被裁定「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪（俗稱「洗黑錢」）罪成，判囚34個月。
警方於2014年12月接獲報案，指受害人公司於2014年11月期間收到假冒鑽石供應商發送的電郵，電郵內容要求受害人公司將購買鑽石的款項，匯款至一間本地公司的銀行戶口，受害人公司不虞有詐。匯款後，受害人公司沒有得到供應商確認匯款，其後聯絡供應商，發現被騙並報警求助。案中受害人公司共損失約港幣124萬元。
商業罪案調查科訛騙案調查組人員經深入調查後，發現該收款本地公司銀行戶口由一間空殼公司持有，該公司董事及銀行戶口簽署人為案中女被告。調查顯示，該公司銀行戶口於2010年6月至2014年11月期間，有大量不明來歷的交易及頻繁的跨境轉帳，涉及款項共7500萬港幣。
在警方調查期間，被告於2019年12月潛逃到內地並被警方通緝。至2024年10月，被告經高鐵香港西九龍站再入境時被警方拘捕，其後被控以一項「洗黑錢」罪。被告今日在區域法院承認有關控罪，並被裁定罪名成立，被判處監禁34個月。
警方再次提醒市民慎防偽冒電郵，當處理電郵時，須留意電郵地址及內容，遇到不明來歷電郵時，切勿隨便開啟，亦不要開啟當中超鏈結或附件。 另外，當客戶或商業夥伴要求匯款時，必須以電話與對方核實。如果懷疑受騙，請立即致電警方「防騙易」24小時熱線18222查詢，亦可以透過警方推出的「防騙視伏App」搜尋，以評估詐騙風險。
最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
2026-03-12 11:22 HKT
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
2026-03-12 18:58 HKT
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
2026-03-12 08:00 HKT
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
2026-03-12 16:50 HKT
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
2026-03-12 08:00 HKT
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
2026-03-12 14:48 HKT