內地女利用香港空殼公司 助跨境罪犯洗黑錢$7500萬 潛逃5年落網囚34個月

有不法之徒利用本港一間空殼公司開設銀行戶口，自2010年6月起協助跨境犯罪集團，清洗犯罪得益約7500萬元。警方2019年12月調查期間，涉案內地女子潛逃回內地。所幸天網恢恢，至2024年10月該名女子在西九龍高鐵站再入境時，被本港警方拘捕。至今日（3月13日），現年46歲的女被告在區域法院被裁定「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪（俗稱「洗黑錢」）罪成，判囚34個月。

警方於2014年12月接獲報案，指受害人公司於2014年11月期間收到假冒鑽石供應商發送的電郵，電郵內容要求受害人公司將購買鑽石的款項，匯款至一間本地公司的銀行戶口，受害人公司不虞有詐。匯款後，受害人公司沒有得到供應商確認匯款，其後聯絡供應商，發現被騙並報警求助。案中受害人公司共損失約港幣124萬元。

商業罪案調查科訛騙案調查組人員經深入調查後，發現該收款本地公司銀行戶口由一間空殼公司持有，該公司董事及銀行戶口簽署人為案中女被告。調查顯示，該公司銀行戶口於2010年6月至2014年11月期間，有大量不明來歷的交易及頻繁的跨境轉帳，涉及款項共7500萬港幣。

在警方調查期間，被告於2019年12月潛逃到內地並被警方通緝。至2024年10月，被告經高鐵香港西九龍站再入境時被警方拘捕，其後被控以一項「洗黑錢」罪。被告今日在區域法院承認有關控罪，並被裁定罪名成立，被判處監禁34個月。

