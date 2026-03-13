屯門私家車作流動毒品儲存倉 海關檢10公斤大麻花市值210萬拘1男

販毒集團為減低風險，租用交通不便，人流較少的屋苑停車場，停泊私家車作流動毒品儲存倉庫，海關經調查後，昨（12日）在屯門一屋苑停車場截查一名可疑男子，在其私家車內檢獲10公斤懷疑大麻花，市值約210萬港元。

海關檢獲市值約210萬元的大麻花。楊偉亨攝

行動中檢獲10公斤大麻花。楊偉亨攝

海關毒品調查科調查主任卓主烽表示，人員昨（12日）在屯門一帶進行緝毒行動，於晚上時分，在該區一屋苑的停車場內，截查一名本地男子，以及其管控的私家車進行搜查，在私家車內檢獲約10公斤懷疑大麻花，被捕男子33歲，報稱無業。根據初步調查所得，相信販毒集團為減低風險，選擇租用交通較為不便、人流較稀少的屋苑停車場，停泊私家車，並利用私家車作流動毒品儲存倉庫，繼而進行毒品包裝及分銷用途，可見販毒集團不惜工本，費盡心思，為求增加海關人員的執法難度，但最後亦難逃法眼。海關仍調查大麻花的來源。

該被捕男子已被控一項販運危險藥物罪名，案件將於明日（14日）在沙田裁判法院提堂。今次行動中共檢獲10公斤懷疑大麻花，市值約210萬港元，估計供應新界的毒品拆家及用家。

海關提醒市民及車位業主，如懷疑有人利用私家車或車位進行販毒活動，可致電海關24小時舉報熱線1828080，市民亦可繼續透過其他途徑舉報罪案，包括電郵（[email protected]）、網上舉報罪案表格、罪案舉報郵柬、傳真或郵寄，詳情請參閱香港海關網頁。任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及 終身監禁 。