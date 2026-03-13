Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鴨脷洲邨因爆水管全邨停食水 水務署料翌日凌晨完成搶修

突發
更新時間：15:18 2026-03-13 HKT
發佈時間：15:18 2026-03-13 HKT

水務署表示，今日（13日）近中午接報稱鴨脷洲橋道有水管滲漏，經了解後確認涉事水管為一條直徑400毫米的食水供水管，用作供應食水予鴨脷洲邨。署方工程團隊正全力搶修水管，爭取明日（14日）凌晨完成工程並恢復供水。受事故影響，鴨脷洲橋道東行部分慢線須暫時封閉，以配合工程。

有地區人士表示，水務署人員事發後已到場關水掣，爆水管位置已停止湧水。停水範圍涉及鴨脷洲邨全部大廈，水務署已安排水車及水箱到場，供居民應急取水。

房署資料顯示，鴨脷洲邨共有8座大廈，截至去年12月31日，屋邨有約4300戶，認可人口約1.1萬人。

 

