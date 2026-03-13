鴨脷洲邨因爆水管全邨停食水 水務署料翌日凌晨完成搶修
更新時間：15:18 2026-03-13 HKT
發佈時間：15:18 2026-03-13 HKT
發佈時間：15:18 2026-03-13 HKT
水務署表示，今日（13日）近中午接報稱鴨脷洲橋道有水管滲漏，經了解後確認涉事水管為一條直徑400毫米的食水供水管，用作供應食水予鴨脷洲邨。署方工程團隊正全力搶修水管，爭取明日（14日）凌晨完成工程並恢復供水。受事故影響，鴨脷洲橋道東行部分慢線須暫時封閉，以配合工程。
有地區人士表示，水務署人員事發後已到場關水掣，爆水管位置已停止湧水。停水範圍涉及鴨脷洲邨全部大廈，水務署已安排水車及水箱到場，供居民應急取水。
房署資料顯示，鴨脷洲邨共有8座大廈，截至去年12月31日，屋邨有約4300戶，認可人口約1.1萬人。
最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
2026-03-12 11:22 HKT
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
2026-03-12 08:00 HKT
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
2026-03-12 14:48 HKT
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
2026-03-12 08:00 HKT
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
2026-03-10 17:07 HKT