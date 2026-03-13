上水貨車撼泥頭車 司機一度被困
更新時間：14:05 2026-03-13 HKT
今（13日）午1時許，一輛貨車沿寶石湖路行駛，至彩園路交界時猛撼前面泥頭車車尾，貨車車頭損毀嚴重，司機一度被困，他負傷致電報警，由救護車送院治理，警方正調查意外原因。
因交通意外，寶石湖路(往文錦渡方向)近彩園路的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路，同時，寶⽯湖路和彩園路交界的部份⾏⾞線現已封閉。駕駛⼈⼠只可使⽤餘下⾏⾞線⾏⾞，現時上址交通繁忙。
