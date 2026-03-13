Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

好市民獎｜熱心手機店主助婆婆識破騙局 大學生港鐵車廂內制止天拿水怪男

突發
更新時間：07:00 2026-03-13 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-13 HKT

以「好市民‧一瞬間‧凝力量」為主題的「好市民獎頒獎典禮2025」將於明日(14日)在灣仔會展舉行，嘉許80位協助警方防止和偵破罪案、拯救生命的好市民，並向協助推動防罪滅罪工作的機構頒發「好機構獎」。兩位「好市民獎」得獎者日前接受傳媒訪問，講述制止長者墮入投資騙案的經歷，以及將手持天拿水危害公眾安全的男子制服的好人好事。

「好市民獎」得獎者李浩權經營手機維修店多年，他於去年12月遇到兩名婆婆到店內求助，要求幫忙「認證身份」，以重啟一個投資應用程式。他檢查後發現該程式相當可疑，經查閱證監會警示名單，確認該平台懷疑涉及投資騙局。

李先生坦言，留意到近年客人誤墮騙案的情況有所增加，於是立即向兩位長者解釋，並勸籲她們停止向騙徒滙款，但婆婆仍抱有遲疑，明顯已被騙徒洗腦。

經深入了解後，李獲悉她們接觸該平台約半年，一直有轉帳款項予騙徒投資，每次平台均顯示收入有增長，惟她們不願透露投入的總額，「婆婆要取款時，被要求交付30%手續費及解凍金。我問有否成功取款，她們回答『一次都沒有』。」

李花近一小時向婆婆勸解，不斷展示相關新聞報道及證據，並主動協助封鎖騙徒的聯絡方式及移除可疑應用程式，避免她們有進一步損失。事後，他於社交平台分享，期望藉此提高公眾的防騙意識。

同樣獲獎的大學四年級學生歐陽浩一表示，去年4月在港鐵車廂內遇到一名手持盛載不明液體瓶子的男子，並嗅到濃烈的天拿水氣味，男子不停搖晃瓶身及滋擾他人，乘客倉皇走避，他見狀出手制止，「擔心會傷及車上無辜乘客，尤其是長者和小孩。」

憑藉過去擔任賽艇隊運動員鍛鍊出的良好體能，以及訓練培養的責任感，歐陽同學迅速制服該名男子。他直言，比起顧及個人安危，更擔心其他乘客的安全，所幸最終無釀成大禍，「特別感謝3位乘客一同制服該名男子，『好市民獎』同樣屬於他們。」

談及見義勇為的行動，歐陽同學引用《論四端》中的「孺子將入於井」表達內心所想。他解釋：「小孩掉入井中，救他並非因為功名或俸祿，而是出於善。當我決定出手制止，正正是出自人性的善心。」他期望透過今次經歷，向廣大市民帶出「Be kind to each other」(善待他人)的正向信息。

明天將有80名好市民獲獎，其中8位是年齡介乎10至30歲的青年。眾人協助警方的案件包括盗竊案、尋找失蹤人士及拯救生命、非禮及窺淫、詐騙案，以及其他案件如刑事毁壞、襲擊、管有攻擊性武器等。

最年輕得主是10歲的田澤豪，他在去年4月放學途經屋邨花槽時發現懷疑毒品，馬上帶到警署報案，阻止潛在的不法行為；最年長得主是81歲的黎觀煌，他於去年3月機警地識破假扮其女婿的騙徒，報警後配合行動，假裝答應見面支付保釋金，協助警員當場拘捕兩名騙徒，兩人其後各被判監3個月。

警察公共關係部（策略聯絡組）督察石信毅表示，今屆「好市民獎」以「好市民‧一瞬間‧凝力量」為主題，希望帶出生活中的好人好事往往源於一瞬間，並非來自深思熟慮的計劃，「一瞬間的機警、冷靜可以防範罪案，一瞬間的積極能夠伸張正義，一瞬間的智慧足以挽救生命。」

6間好機構獲獎 

另外，今屆「好市民獎勵計劃」有10間機構獲提名角逐「好機構獎」，大會評審最終選出其中6間，表揚他們致力支持警隊宣傳防騙防罪訊息及偵查罪案、與警方攜手合作推動「好市民精神」。

得獎的6間機構包括螞蟻集團，該集團旗下支付平台「支付寶」與警方聯手推出針對內地來港人士的反洗黑錢宣傳計劃。同樣得獎的香港城市大學，積極支援警方的校園防騙宣傳教育活動，針對內地來港學生推出防騙講座和課程等，加強向師生推廣最新的防騙資訊。

另一得獎機構是非應邀來電回報平台 HKJunkCall.com，該公司致力整合「垃圾電話黑名單」，供公眾查閱以辨識推銷及詐騙來電。同獲殊榮的香港青年發展聯盟，自 2022年起贊助由警務處毒品調查科設立的「禁毒領袖學院」，凝聚社會各界力量，每年培育共100名中學和大學生成為青年禁毒領袖，與警方攜手將禁毒信息傳遞至社區。

九巴亦是獲獎機構，原因是自 2023年5 月起加入警務處新界北總區防止罪案辦公室的「防罪聯盟計劃」（ProjectHERO），積極配合警方的防騙宣傳教育活動，推出巴士車身和巴士站電子屏幕廣告等。

信和集團亦獲獎，因為信和集團及黃廷方慈善基金一直致力支持警方在社區宣傳防罪防騙訊息，以及推動警民關係、青少年和國家安全教育方面的工作。 記者 麥鍵瀧

