吐露港公路九巴75X撞欄 疑車長「暈一暈」 全車乘客被困求救

突發
更新時間：10:20 2026-03-09 HKT
發佈時間：09:47 2026-03-09 HKT

今日（9日）早上8時15分，警方接獲報案，指一輛九巴沿吐露港公路往九龍方向行駛，當駛至近馬料水碼頭對開時，車長懷疑突然暈倒，全車乘客受困未能離開車廂。救援人員到場，發現司機已回復清醒，於是將他送往沙田威爾斯親王醫院治理。事件中沒有乘客受傷，警方正調查原因。

事發於吐露港公路近馬料水碼頭。劉漢權攝
事發於吐露港公路近馬料水碼頭。劉漢權攝
車長獲送院治理。
車長獲送院治理。

九巴公司回覆《星島頭條》查詢表示，早上8時許，九巴一輛往九龍城碼頭的路線75X巴士，駛至吐露港公路近大學站時，車長疑突然身體不適，巴士與欄杆發生碰撞，車上無乘客受傷，車長由救護車送院治理。

