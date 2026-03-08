上環劫案｜警再拘兩人累計5人落網 包括17歲青年 明天提堂

上環上周五發生搶劫案，兩名男子帶同共值約1000萬港元的外幣（美金及人民幣）到找換店兌換港幣，途經港鐵上環站時被兩名持刀匪徒行劫。警方經調查後拘捕3名男子，包括兩名賊匪及同黨。至今日（8日），警方表示昨日（7日）再拘捕一名23歲本地男子及一名17歲本地青年，累計5人落網。5人已被暫控合共一項「串謀行劫」罪，案件將於明日（9日）上午在東區裁判法院提堂。

相關新聞：上環找換店職員遭四賊搶劫 兩人被捕

事件發生於上周五（3月6日），有組織罪案及三合會調查科人員接獲線報，指有犯罪集團懷疑計劃行劫，經深入調查後，遂於上環採取行動。兩名有親戚關係的51歲澳門男子及59歲本地男子，當日早上於鿋利街一找換店將總值約1000萬港元的外幣兌換為港幣，其後於港鐵上環站被兩名本地男子各手持一把長約40厘米的廚刀行劫。

在場埋伏的探員將兩名賊匪制服，其後於德輔道中截查一輛懷疑涉案私家車，並拘捕車上的一名本地男子。3人年齡介乎19至31歲，均以涉嫌「串謀行劫」被警方拘捕，案件由有組織罪案及三合會調查科繼續跟進。

經進一步調查，警方昨日（7日）凌晨及下午在大嶼山北及牛頭角以涉嫌「串謀行劫」拘捕多一名23歲本地男子及一名17歲本地青年。被捕的5人已被暫控合共一項「串謀行劫」罪，案件將於明日上午在東區裁判法院提堂。