上環找換店職員遭四賊搶劫　兩人被捕

突發
更新時間：13:22 2026-03-06 HKT
發佈時間：13:22 2026-03-06 HKT

今（6日）晨9時12分，一名男子行經上環德輔道中時，遭四名男子圍毆，被強行拖入上環地鐵站。警方派員到場調查，在上環地鐵站拘捕兩名疑人，二人蒙黑色頭套一左一右坐在上環地鐵站B出口樓梯，被多名警員看守。

另外警方在德輔道中近文華里截獲一輛銀色七人車；亦有警員到禧利街一間找換店調查。警方將案件列搶劫案，由有組織罪案及三合會調查科（Ｏ記）跟進。消息指，找換店職員被打劫，未知損失金額。

 

 

