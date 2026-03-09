輔警系列｜初中參加少訊迅升深資領袖 女大學生考輔警第一名獲「銀笛獎」

現年20歲的大學生何馭心，就讀初中期間已開始參加少年警訊活動，憑藉積極出色的表現迅速晉升為深資領袖，成為了同儕的標竿。少訊經歷促使這位少年領袖不斷成長，同時心中的正義感持續萌芽，渴望可以維護法紀、服務市民，及至去年透過「輔警大學生計劃」投考輔警，更以第一名的成績榮獲「銀笛獎」。加入輔警逾半年，她認為警務工作符合她的個性，更是實現維護法紀、幫助市民理想的最佳工作，笑言每次執勤時都充滿期待與享受，更堅定了未來投考正規警務人員的志向。

何馭心Jasmine表示，成為輔警的種子早在中學時期埋下，當時擔任風紀隊長，協助管理校內紀律，令她培養出強烈的正義感，「那時總感覺自己就像校內的『小警察』，開始對警務工作產生興趣。」為深入了解警察工作，Jasmine於2022年加入少年警訊，踴躍參與各種活動，而這份積極與投入使她迅速由普通會員晉升至深資領袖，更曾擔任西區少年警訊諮詢委員會副主席，以及少年警訊深資領袖委員會委員。

Jasmine分享道，高中時期本應是學生備戰公開試的重要時刻，但她參與少年警訊活動的活躍度有增無減，務求兩邊能同時兼顧，「參加少年警訊是我人生的重要轉捩點，我覺得這是一個很有意義、很開心、給予我很多機會的地方，所以不想錯失。」由參與者逐步變成活動統籌者，意味需要投放的時間更多，但她認為4年的少訊生涯甚有裨益，「看似犧牲了很多玩樂時間，但換來的是更寶貴的經驗與成長」。

「透過少年警訊，我認識了許多警務人員，他們經常與我分享在警隊的工作經驗和心得，那份使命感和熱誠深深感染了我。」她特別提到數年前一次交流團經歷，當時有幸與時任警務處處長蕭澤頤同桌用餐，蕭Sir分享了很多在警隊工作的心路歷程並給予建議，令她深受啟發、獲益良多，更堅定了加入輔警的決心。

去年暑假，Jasmine參與了「輔警大學生計劃」，更於訓練中榮獲「銀笛獎」。她形容訓練雖然辛苦，尤其體能部分是最大挑戰，但班級氛圍極好，身邊相近年齡的大學生互相扶持、鼓勵，更會自發在放學後到九龍灣運動場加操，展現強烈的團結精神，「這份團結及良好氣氛，加上收穫了珍貴的友誼，令我十分享受那3個月的訓練。」

現時就讀大學的Jasmine加入輔警隊逾半年，目前駐守尖沙咀分區軍裝巡邏小隊，每周至少抽出兩日時間執勤。她指出，尖沙咀分區的特色是有較多節日活動相關的人群管理工作，需要大量輔警同事支援，因此難免要犧牲部分私人時間投入到工作上，但她將其視之為機會，「每次接到求助或有任務，總會主動積極地協助處理，從中累積警務工作經驗。」

她續指，這半年的經歷進一步強化了對警務工作的熱忱，不但能實踐「維護法紀、服務市民」的理想，亦更加確認未來投考正規警察的志向，她笑稱每次返工都「好期待、好享受」，「警務工作相當符合我的個性，能夠幫助別人，又有挑戰性，得到很大的滿足感。」

Jasmine續分享道，從少年警訊和輔警工作獲取的知識，各種技巧及經歷，對自己的成長有莫大裨益。她希望藉此機會，呼籲有志於提升自身能力，服務社會的年青人，踴躍參與少年警訊和輔警工作，全方位提升自己，為未來投身社會，貢獻香港作好準備。

記者 麥鍵瀧