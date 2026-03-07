Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

包致金姪女Amina倒斃半山家中 曾醉駕掌摑警員轟動全城

突發
更新時間：17:39 2026-03-07 HKT
發佈時間：17:39 2026-03-07 HKT

半山肇輝臺49歲女子猝死事件，消息稱，死者為香港終審法院非常任法官包致金姪女Amina，她有酗酒習慣及心臟病紀錄，生前惹過不少官非，最轟動是2010年因醉駕發生交通事故，拒絕「吹波仔」及情緒激動，掌摑一名交警，最終被判感化一年。

根據資料，2010年1月27日，Amina因醉酒駕駛撞到一輛旅遊巴，事後她拒絕「吹波仔」酒精呼氣測試，更情激動要求離開，當場掌摑一名交通警員的左面，該警員被摑至臉及耳部紅腫。Amina於法庭承認三罪，包括不小心駕駛、襲警及拒絕提供呼氣樣本。同年8月，她被判感化一年、罰款8,000元及停牌一年，以及要上駕駛改善課程。

相關新聞 : 半山肇輝臺49歲女住戶暈倒  當場氣絕身亡

2019年，Amina駕車至跑馬地景光街，其間疑因駕車時左搖右擺，被警員帶到警署調查，揭發一直未有完成駕駛改善課程，無牌駕駛逾8年。同年她又被控4項襲擊罪，涉及在同年2月在肇輝臺住所內兩度襲擊83歲母親，同年3月襲擊母親及72歲父親，因父母不想追究，控方撤銷罪名。不過她最終承認無牌駕駛罪，被囚六星期，再次遭停牌18個月。

Amina為香港終審法院非常任法官包致金姪女。
Amina為香港終審法院非常任法官包致金姪女。

2022年，Amina疑不滿家傭的表現，曾把菲傭鎖在家門外，再將胸圍、內褲、手機等物品掟落街，導致屋苑停車場有私家車被毀。但涉及女傭的盜竊及刑毀罪名不成立，她僅被裁定於2022年12月14日，在跑馬地肇輝臺嘉苑刑事毀壞一輛私家車的前擋風玻璃一罪罪成。

事發於昨（6日）午4時58分，Amina被揭發昏迷半山肇輝臺14至17號的住所內，救援人員接報到場，證實已明顯死亡，床邊發現伏特加空酒樽、止痛及心臟血壓藥。警方相信事件沒有可疑，將案件列作屍體發現。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
01:29
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
突發
7小時前
特朗普：除非伊朗無條件投降，否則不會達成任何協議。
01:39
伊朗局勢｜杜拜國際機場局部恢復運作 伊朗總統道歉並稱暫停施襲鄰國｜持續更新
即時國際
49分鐘前
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
影視圈
9小時前
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
影視圈
5小時前
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
02:02
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
影視圈
21小時前
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
01:29
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
突發
1小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
陳自瑤牽手內地爆紅KOL掀討論 網民羨慕近距離互動接觸：人妻好正
陳自瑤牽手內地爆紅KOL掀討論 網民羨慕近距離互動接觸：人妻好正
影視圈
8小時前
「M巾黨」港鐵筲箕灣站出沒 怪漢扯袋圖拉走好心女學生 網民爆惡行：呃入女廁後續更狂｜Juicy叮
「M巾黨」港鐵筲箕灣站出沒 怪漢扯袋圖拉走好心女學生 網民爆惡行：呃入女廁後續更狂｜Juicy叮
時事熱話
6小時前