包致金姪女Amina倒斃半山家中 曾醉駕掌摑警員轟動全城

半山肇輝臺49歲女子猝死事件，消息稱，死者為香港終審法院非常任法官包致金姪女Amina，她有酗酒習慣及心臟病紀錄，生前惹過不少官非，最轟動是2010年因醉駕發生交通事故，拒絕「吹波仔」及情緒激動，掌摑一名交警，最終被判感化一年。

根據資料，2010年1月27日，Amina因醉酒駕駛撞到一輛旅遊巴，事後她拒絕「吹波仔」酒精呼氣測試，更情激動要求離開，當場掌摑一名交通警員的左面，該警員被摑至臉及耳部紅腫。Amina於法庭承認三罪，包括不小心駕駛、襲警及拒絕提供呼氣樣本。同年8月，她被判感化一年、罰款8,000元及停牌一年，以及要上駕駛改善課程。

2019年，Amina駕車至跑馬地景光街，其間疑因駕車時左搖右擺，被警員帶到警署調查，揭發一直未有完成駕駛改善課程，無牌駕駛逾8年。同年她又被控4項襲擊罪，涉及在同年2月在肇輝臺住所內兩度襲擊83歲母親，同年3月襲擊母親及72歲父親，因父母不想追究，控方撤銷罪名。不過她最終承認無牌駕駛罪，被囚六星期，再次遭停牌18個月。

Amina為香港終審法院非常任法官包致金姪女。

2022年，Amina疑不滿家傭的表現，曾把菲傭鎖在家門外，再將胸圍、內褲、手機等物品掟落街，導致屋苑停車場有私家車被毀。但涉及女傭的盜竊及刑毀罪名不成立，她僅被裁定於2022年12月14日，在跑馬地肇輝臺嘉苑刑事毀壞一輛私家車的前擋風玻璃一罪罪成。

事發於昨（6日）午4時58分，Amina被揭發昏迷半山肇輝臺14至17號的住所內，救援人員接報到場，證實已明顯死亡，床邊發現伏特加空酒樽、止痛及心臟血壓藥。警方相信事件沒有可疑，將案件列作屍體發現。