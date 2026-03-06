上環劫案｜兩男懷千萬港元被搶 警情報主導迅速拘三匪

上環港鐵站搶劫案，警方「黃雀在後」迅速拘捕三名劫匪，兩名受害者共一千萬港元失而復得。有組織罪案及三合會調查科警司盧嘉晉表示，上環最近發生三宗找換店劫案，正調查是否有關聯。

盧嘉晉表示，警方早前接獲線報，得知有犯罪集團計劃進行搶劫。經警方部署，警方於今早9時在上環地鐵站內採取行動，以「串謀行劫」罪拘捕3名男子（19至31歲）。

調查顯示，案中兩名受害人分別為澳門及香港居民，親戚關係。今晨，兩名受害人攜帶總值約港幣1,000萬元的外幣包括美元和人民幣，前往上環一帶找換店兌換港幣。

二人於上環鿋利街一間找換店成功兌換港幣後，在上環地鐵站內被兩名匪徒持刀行劫。當時在場埋伏的警員迅速反應，當場制服兩名涉案匪徒，兩名受害人並無任何財物損失。

案發期間，受害人與一名匪徒糾纏期間，左手輕微受傷，該名受害人現時情況穩定，正在瑪麗醫院接受治療。另一名受害人則並沒有受傷。警方在現場亦截獲一輛與案件有關的私家車，並拘捕車上男司機。

三名被捕人士持有香港身份證，其中一人持有菲律賓護照，現正被警方扣留調查，案件交由有組織罪案及三合會調查科繼續跟進。

盧嘉晉續指，警方注意到近月先後有3宗找換店相關劫案，高度重視，遂作出情報主導行動，配合銳眼計劃閉路電視系統，收集到相關證據，偵破所有案件。現時並無證據顯示受害人與被捕人有關聯，警方會繼續調查賊人是如何得知今日有人會進行大額兌換，以及賊人或其他人事前有否到場踩線等。

警方重申，持械行劫係非常嚴重的罪行，警方必定會調配最大資源，全力打擊持械行劫等有組織罪行，務必將所有犯罪分子繩之於法，維護社會治安。