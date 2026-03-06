旺角藥房貓店長「阻B」回歸 樓上賓館被尋獲 警拘1內地女涉盜竊

旺角彌敦道一間藥房的知名貓店長「阻B」，昨晚（5日）在店外流連期間突然不知所終，藥房負責人憂心忡忡報警求助。幸今（6日）早上10時半傳來佳音，「阻B」失而復得，已經安全返回主人身邊。原來牠被兩名女子帶到樓上賓館，惟被帶走動機未明。警員其後在賓館拘捕一名40歲持雙程證女子涉盜竊。

《星島頭條網》記者今早到藥房了解事件，見「阻B」依舊活潑可人，街坊知道「阻B」被尋回，亦非常高興，舉機拍照。貓主李先生直言「噚晚成晚冇瞓，噚晚睇cctv搵唔到，今早有街坊幫手，隔離舖頭又提供咗cctv片段，發現原來噚晚約9時50分，有兩個女人抱咗「阻B」入咗金輪大廈。」

「管理處都好幫手，追蹤到邊一層同邊間賓館，今早我同老婆上到賓館逐間房敲門，發現一間房好可疑，有女人講唔純正廣東話。」他向警員求助，開門後發現「阻B」瑟縮在賓館地下，瞳孔放大，表現得好驚，最後警員帶走一名女子協查。李先生坦言「呢啲（偷貓）係刑事罪行，惟動機未明。」

對於「阻B」失蹤12小時後失而復得，李先生坦言好開心，「開心嘅心情難以言喻，首先俾佢食嘢先，佢成晚冇食過嘢。我哋養咗佢7年，每日返工都見到佢，佢又乖，今次真係好似搵返個親生仔咁。」他又表示「今次係不幸中之大幸，咁樣偷貓好唔應該，令到屋企人、街坊都傷心同擔心。」他又指若有人有心偷貓，他們亦防不勝防。「如果有人有心想偷貓，點防範都防範唔到，如果我哋喺舖頭做緊嘢，喺舖頭偷走隻貓，我哋都見唔到。」