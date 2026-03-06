石硤尾南山邨23男倒瀉酒精 致香薰蠟燭燒着雜物起火 臉胸臂傷送院

石硤尾發生火警。 周四晚上10時許，南逸樓一個單位內一名23歲男子在房間點燃香薰蠟燭時，懷疑火種意外引燃早前濺出的酒精，導致雜物起火。男事主躲避不及，臉部、胸口及手臂多處被燒傷，由母親報警求助，隨後被送往明愛醫院救治。

事發於周四晚上10時22分，警方接獲一名婦人報案，指其位於南山邨南逸樓的住所內有雜物起火，其兒子被火灼傷。消防員接報後迅速趕抵現場，射水灌救，未幾將火勢撲熄。

周四晚上10時許，南山邨南逸樓一名住戶報案，指所住單住疑有雜物起火，其兒子被燒傷。黎志偉攝

消防和救護人員到場時，火勢已熄滅，傷者清醒，由救護車送院治理。黎志偉攝

火警疑由單位內的香薰蠟燭焫着雜物引起。黎志偉攝

據悉，受傷男子姓劉（23歲）。初步調查顯示，事發前有人曾不慎倒瀉酒精，疑未有即時妥善清理，隨後在房間內點燃香薰蠟燭時，火種經酒精迅速蔓延，繼而燒着周邊雜物引發火警。

劉男在火警中首當其衝，其臉部、胸部及手臂均有燒傷痕跡，幸送院時仍保持清醒。消防及警方經初步勘察後，相信火警由意外點燃雜物引起，目前並無證據顯示涉及刑事成分，案件列作「火警」及「有人受傷」處理。