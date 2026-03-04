伊朗局勢｜中東抵港市民述驚魂 難忘空襲警報聲：返到香港太好了！

中東地緣政治局勢驟然升級，美軍對伊朗展開軍事行動，令鄰近的阿拉伯聯合大公國（UAE）一度陷入緊張局勢。昨日多班由杜拜及阿布扎比返港的航班順利抵埗，大批飽受虛驚的旅客返抵家門。有港人旅客透露，當地頻傳導彈及無人機襲擊警報，幸好防禦系統發揮作用，社會秩序尚算井然，又直言重返香港一刻「感覺太棒了」，下機後首要任務就是「去吃小籠包及廣東菜」。

郭先生：預警響不停 仍赴羅浮宮觀光

港人旅客郭先生抵港後接受本報訪問，形容心情如同「大石頭落地」。他指美軍與伊朗戰事爆發後，當地並非如想像般恐怖，阿聯酋政府安置遊客非常有條理。雖然他在阿布扎比滯留期間，手機及智慧手錶頻頻發出飛彈碎片擊落或無人機襲擊港口的警告，但他強調身處的地方非常安全，「超市沒有搶購、沒有停水電，公共設施運作正常」。他甚至在局勢緊張期間，仍能按計劃參觀景點海洋館和羅浮宮。

郭先生特別提到，滯留期間酒店提供了免費住宿、一日三餐及洗衫服務，形容安排極具人性化。他搭乘國泰航空回港，全程未感焦慮，並指阿聯酋政府提供了強大的安全感作為後盾，因此未有聯絡入境處或大使館求助。

William：杜拜正處於「艱難時刻」

另一位外籍旅客 William 同樣讚揚航空公司的應變措施。他原定前日的機票被免費改至昨日，無需支付額外費用，令他感到滿意。William 指出，目前杜拜正處於「艱難時刻」，當地人確實感到緊張，但情況似乎正趨於平息。他近距離觀察到當地的防空系統表現卓越，「攔截了許多無人機及飛彈，他們在攔截任務上做得非常好」。

離家多日的 William 笑言，重返香港感覺太棒了，下機後首要任務就是「去吃小籠包及廣東菜」。