伊朗局勢｜接機家屬相擁喜極而泣 蘇偉賢田泰安平安回港：返到嚟都舒服啲

突發
更新時間：23:38 2026-03-04 HKT
發佈時間：23:38 2026-03-04 HKT

中東局勢緊張，數百名港人被迫滯留在受戰火波及的阿聯酋杜拜，今日（4日）有多名港人乘搭客機返回香港。多名接機市民在機場憂心忡忡，得悉親友平安回家，熱淚盈眶，更有人激動得相擁而泣，場面令人感動。賽馬會日前帶領香港代表「昇瀧駒」出戰杜拜三級賽北風錦標的練馬師蘇偉賢及騎師田泰安等人員亦平安抵港。

蘇偉賢表示，杜拜尚算安全及有秩序，不算混亂，即使見到有導彈飛過，都不算太驚，「無乜話亂，係頭嗰一兩日有啲導彈，我哋都係遠遠見到，唔會話好驚，杜拜個防禦都保護得好強」。

他原本計畫3月1日起程回港，惟因航空公司接連取消航班，導致他在當地滯留3日，幸有馬會及特區政府一直協助處理機票事宜，能令他們可以第一時返港，「最終飛到緊係開心，返到嚟都舒服啲，confirm到我同太太都上到機都開心，因為都驚last minute會取消」。他指整架飛機幾乎滿座，乘搭的過程亦很順利，回港後第一件事，他笑言表示：「食啲嘢先」。

騎師田泰安對於與家人順利返港感到高興（We are just happy to be home）。他坦言，這是自己第一次經歷戰火，尤其是第一晚十分害怕，但在馬會團隊協助下，得以在安全室內位置暫避及買到回港機票。他憶述，自己在酒店時逗留時，曾目睹導彈飛越上空，也聽到戰機的呼嘯而過，所幸最終回港航班能順利起飛。田泰安又透露，目前仍有部分職員留在杜拜，馬匹「昇瀧駒」也安全。

騎師田泰安對於與家人順利返港感到高興。田泰安IG
蘇偉賢與田泰安兩及其家人皆已安全登機，正在返港途中。
蘇偉賢田泰安登機回港
馬圈快訊
8小時前
