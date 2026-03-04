Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱子女順利返港感安心 接機母親：放下心頭大石

突發
更新時間：22:40 2026-03-04 HKT
發佈時間：22:40 2026-03-04 HKT

美國、以色列2月28日聯合空襲伊朗多個地點，戰火蔓延至中東多國，其中杜拜國際機場早前暫停所有航班升降，導致當地航空交通大亂，大批港人被迫滯留。隨著當地局勢緩和，旅客今日（4日）迎來回國曙光，阿聯酋航空一架 A380客機在當地時間早上10時半左右由杜拜機場起飛前往香港，並於今晚9時半到香港，成為戰後該地區首班恢復往返港的客運航班。

《星島頭條》晚上在機場見到多名接機的家屬。市民余先生表示，其太太的妹妹早前前往英國探親，途經杜拜並滯留了三天，「覺得好好彩，所以我同太太嚟接機，講真幾十歲人仲接咩機，但實在太開心，好似重獲重生，唔係個個咁好彩」。

另一接機家屬Nikita表示，自己子女前往杜拜工作，原定逗留2至3星期，最初他們還對留在杜拜不感擔心，但自己作為父母感到憂慮，因此催促他們離開，所幸子女最終能順利返港重圓，形容是放下心頭大石（We are very relieved），也希望全部滯留港人能順利回家。

