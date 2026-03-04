珍惜生命│青衣邨中年漢墮樓 跌落平台行人天橋當場亡
更新時間：15:31 2026-03-04 HKT
今(4日)中午1時30分，一名40多歲男子，由青衣邨宜居樓高處墮下，倒臥平台上的行人天橋，奄奄一息，救護員接報到場，經檢驗後證實事主當場死亡，稍後一名女子到場協查。警方正調查事主墮樓原因。
自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
