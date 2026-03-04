皇后山童黨欺凌｜13歲少女遭掌摑 被捕5男女准保釋候查
粉嶺皇后山於上月25日發生童黨欺凌案，一名13歲少女在商場後樓梯被多名同輩掌摑，有拍片圍觀者更一度拔出玩具槍指向受害少女。大埔警區反三合會行動組跟進後，於本周一（3月2日）在上水區以涉嫌「普通襲擊」，拘捕2男3女（12至14歲）。至今日（4日）早上，警方表示所有被捕男女已獲准保釋候查，須於4月上旬向警方報到。
涉事影片在網上流出，片段全長約2時45分，所見受害少女在後樓梯被多人欺凌。其間3名女童黨圍着受害少女，不斷操普通話喝罵；當中2名分別身穿紅衣和黑衫短褲的女童黨，更多次出手掌摑受害少女，受害人毫無能力反抗。
同場多名男童黨站在樓梯高處圍觀過程，有人一邊吸煙一邊持手機拍片，並將煙蒂掉向受害少女。男童黨同樣操普通話，有人嬉皮笑臉說：「打到手都痛呢。」該名抽煙的男童黨又突然亮出一把疑似氣槍，作出上膛動作，並從高處指向受害少女「助攻」，之後才將氣槍收起。紅衣女童黨繼續多次掌摑受害少女。
案件交由大埔警區反三合會行動組第二隊跟進。本周一人員在上水區拘捕涉案的2名男童及3名女童。
