珍惜生命｜長沙灣蘇屋邨女子墮樓 壓毀公園簷篷當場死亡
更新時間：08:46 2026-03-04 HKT
發佈時間：08:46 2026-03-04 HKT
長沙灣有人墮樓死亡。今日（4日）早上7時24分，保安道380號蘇屋邨蘭花樓一名女子墮樓，壓毀大廈對開的公園簷篷，不省人事。救援人員接報到場，發現女事主已當場死亡。現場所見，公園地面遺下大灘血迹，警員用帳蓬遮蔽遺體展開調查。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
