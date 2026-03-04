珍惜生命｜長沙灣蘇屋邨女子墮樓 壓毀公園簷篷當場死亡

長沙灣有人墮樓死亡。今日（4日）早上7時24分，保安道380號蘇屋邨蘭花樓一名女子墮樓，壓毀大廈對開的公園簷篷，不省人事。救援人員接報到場，發現女事主已當場死亡。現場所見，公園地面遺下大灘血迹，警員用帳蓬遮蔽遺體展開調查。

