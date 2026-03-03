Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔熱水爐爆炸│涉事單位曝光損毀嚴重 門框窗花變形 牆身現裂痕

突發
更新時間：14:28 2026-03-03 HKT
發佈時間：14:28 2026-03-03 HKT

大埔富善街53號富蔭樓一單位昨日（3月2日）發生電熱水爐爆炸家居意外，由內地來港探親的三嫲孫受傷，需急送院治理。涉事單位內貌曝光，所見爆炸過後單位內滿目瘡痍，大門和劏房門均損毀，有木門倒下，門框和窗花變形，一扇窗花被炸飛。全屋遍地玻璃碎片，滿佈雜物凌亂不堪；而牆壁亦出現裂痕，可見爆炸威力之大。

現場樓層一梯兩伙，涉事單位為劏房，《星島頭條》記者今午（3日）到訪單位，但屋內沒有人。事件中74歲姓陳老婦，與兩名分別7歲和6歲孫仔孫女，均送大埔那打素醫院治理。

相關新聞：大埔富善街電熱水爐爆炸 內地遊港三嫲孫送院 疑用不當花灑頭肇禍

據了解，七旬陳婦與40歲兒子，早前帶同2名年幼孫兒來港探親旅遊，在涉事富蔭樓的親戚家中暫住。事發於昨日下午2時許，陳婦開啓熱水爐，準備為孫仔孫女洗澡，詎料數分鐘後熱水爐突然爆炸，爆炸威力驚人，一扇50厘米乘30厘米的鋁窗也飛脫墮街。孩童的爸爸報警求助，警方及消防員到場，當中陳婦背部受傷，而孫仔孫女亦雙腳受傷；幸3人清醒，被送往那打素醫院治理。

機電工程署初步調查發現，事故或與用戶在「花灑儲水式電熱水器」安裝不合規格的花灑頭有關，其後檢走有關電熱水器及其部件作進一步調查。署方呼籲市民，使用電熱水器時應採取一系列安全措施，包括安裝或改裝電熱水器時，必須聘用註冊電業承辦商及持牌水喉匠；切勿在「花灑儲水式電熱水器」安裝設有開關水掣的花灑頭 ，以免電熱水器的水缸因壓力過大而爆炸。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
22小時前
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:10
伊朗局勢｜巴林美國空軍基地受襲 伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火｜持續更新
即時國際
2小時前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
16小時前
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
影視圈
5小時前
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
2026-03-02 12:17 HKT
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
23小時前
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
00:36
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
中年好聲音4｜美女導師爆內訌？海兒無心之言惹谷婭溦不滿「怒睥」 張佳添食花生踩多腳
中年好聲音4｜美女導師爆內訌？海兒無心之言惹谷婭溦不滿「怒睥」 張佳添食花生踩多腳
影視圈
21小時前
酒樓＝長者飯堂？中學生也愛飲茶！Last Day約早茶告別校園 中六生：人生中最青春嘅一件事
酒樓＝長者飯堂？中學生也愛飲茶！Last Day約早茶告別校園 中六生：人生中最青春嘅一件事
飲食
20小時前
蘇偉賢和田泰安感謝香港馬會一直與他們保持緊密聯絡，全力提供協助。
甜甜小記│蘇偉賢和田泰安感謝各界關心
名家專欄
2026-03-02 14:45 HKT