大埔熱水爐爆炸│涉事單位曝光損毀嚴重 門框窗花變形 牆身現裂痕

大埔富善街53號富蔭樓一單位昨日（3月2日）發生電熱水爐爆炸家居意外，由內地來港探親的三嫲孫受傷，需急送院治理。涉事單位內貌曝光，所見爆炸過後單位內滿目瘡痍，大門和劏房門均損毀，有木門倒下，門框和窗花變形，一扇窗花被炸飛。全屋遍地玻璃碎片，滿佈雜物凌亂不堪；而牆壁亦出現裂痕，可見爆炸威力之大。

現場樓層一梯兩伙，涉事單位為劏房，《星島頭條》記者今午（3日）到訪單位，但屋內沒有人。事件中74歲姓陳老婦，與兩名分別7歲和6歲孫仔孫女，均送大埔那打素醫院治理。

據了解，七旬陳婦與40歲兒子，早前帶同2名年幼孫兒來港探親旅遊，在涉事富蔭樓的親戚家中暫住。事發於昨日下午2時許，陳婦開啓熱水爐，準備為孫仔孫女洗澡，詎料數分鐘後熱水爐突然爆炸，爆炸威力驚人，一扇50厘米乘30厘米的鋁窗也飛脫墮街。孩童的爸爸報警求助，警方及消防員到場，當中陳婦背部受傷，而孫仔孫女亦雙腳受傷；幸3人清醒，被送往那打素醫院治理。

機電工程署初步調查發現，事故或與用戶在「花灑儲水式電熱水器」安裝不合規格的花灑頭有關，其後檢走有關電熱水器及其部件作進一步調查。署方呼籲市民，使用電熱水器時應採取一系列安全措施，包括安裝或改裝電熱水器時，必須聘用註冊電業承辦商及持牌水喉匠；切勿在「花灑儲水式電熱水器」安裝設有開關水掣的花灑頭 ，以免電熱水器的水缸因壓力過大而爆炸。