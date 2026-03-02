Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔富善街電熱水爐爆炸 內地遊港三嫲孫送院 疑用不當花灑頭肇禍

突發
更新時間：23:57 2026-03-02 HKT
發佈時間：16:37 2026-03-02 HKT

大埔周一（3月2日）發生驚險的家居意外。一名由內地來港探親的七旬嫲嫲，在親戚住所浴室為年幼孫兒開爐準備洗澡時，熱水爐突然發生爆炸，巨大衝擊力更炸飛一扇鋁窗，所幸三嫲孫未有大礙。機電工程署初步調查發現，事故或與用戶在「花灑儲水式電熱水器」安裝不合規格的花灑頭有關，呼籲市民同類熱水器切勿安裝有開關水掣的花灑頭。

遊港寄住親戚寓所 內地嫲嫲開爐煲水不久即爆炸

事發於大埔富善街53號一個單位，周一（3月2日）下午2時許，有熱水爐突然爆炸，來自內地的三嫲孫走避不及受輕傷，分別為74歲老婦、7歲男童及6歲女童，均送大埔那打素醫院治理。網上圖片顯示，爆炸威力驚人，一道50厘米乘30厘米的鋁窗也飛脫墮街。

據了解，三嫲孫近日由內地來港旅遊，居住於現場大埔富善街的親戚寓所。今日下午時分，嫲嫲開熱水爐，準備為孫仔孫女洗澡，數分鐘後熱水爐突然爆炸，幸他們均只是輕傷擦損，遂即逃離現場，孩童爸爸見狀隨即報警求助。救護員其後到場，將傷者送院治理。

機電署：「花灑儲水式電熱水器」切勿安裝有水掣花灑頭

機電工程署回覆傳媒時表示，得悉事故後，已即時派員到場。初步調查所得，事故涉及浴室內一個「花灑儲水式電熱水器」，有關電熱水器具備「符合安全規格證明書」，懷疑事故源於安裝不適當花灑頭引致。署方人員已檢走有關電熱水器及其部件作進一步的調查。

機電署呼籲市民，使用電熱水器時，應採取一系列安全措施，包括安裝或改裝電熱水器時，必須聘用註冊電業承辦商及持牌水喉匠；切勿在「花灑儲水式電熱水器」安裝設有開關水掣的花灑頭 ，以免電熱水器的水缸因壓力過大而爆炸。

機電署續指，市民應按照說明書指示使用及保養電熱水器；若使用電熱水器時有異常情況(例如跳掣)，應立刻停止使用，並聯絡供應商檢查及維俢；定期安排合資格的技師檢查及維修電熱水器；使用電熱水器後，應關掉電源。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突發
3小時前
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
12小時前
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:11
伊朗局勢︱哈梅內伊妻子傷重不治 美軍已在伊朗建立局部空中優勢
即時國際
3小時前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
8小時前
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
影視圈
16小時前
伊朗局勢｜美軍F-15墜落科威特疑友軍擊中 飛行員跳傘生還
01:11
伊朗局勢｜美軍三架F-15戰機墜落科威特 出事原因美伊說法不一
即時國際
5小時前
伊朗局勢︱阿聯酋協助滯留旅客 酒店食宿費用政府「埋單」 滯留港人：轉酒店都無咁大負擔
伊朗局勢︱阿聯酋協助滯留旅客 酒店食宿費用政府「埋單」 滯留港人：轉酒店都無咁大負擔
社會
6小時前
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影視圈
6小時前
伊朗局勢︱翁靜晶徒弟滯留杜拜直擊市面變空城：香港真係好好，想快啲返去 驚嘆薩德系統威力
伊朗局勢︱翁靜晶徒弟滯留杜拜直擊市面變空城：香港真係好好，想快啲返去 驚嘆薩德系統威力
影視圈
7小時前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
9小時前