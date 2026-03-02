大埔富善街電熱水爐爆炸 內地遊港三嫲孫送院 疑用不當花灑頭肇禍

大埔周一（3月2日）發生驚險的家居意外。一名由內地來港探親的七旬嫲嫲，在親戚住所浴室為年幼孫兒開爐準備洗澡時，熱水爐突然發生爆炸，巨大衝擊力更炸飛一扇鋁窗，所幸三嫲孫未有大礙。機電工程署初步調查發現，事故或與用戶在「花灑儲水式電熱水器」安裝不合規格的花灑頭有關，呼籲市民同類熱水器切勿安裝有開關水掣的花灑頭。

遊港寄住親戚寓所 內地嫲嫲開爐煲水不久即爆炸

事發於大埔富善街53號一個單位，周一（3月2日）下午2時許，有熱水爐突然爆炸，來自內地的三嫲孫走避不及受輕傷，分別為74歲老婦、7歲男童及6歲女童，均送大埔那打素醫院治理。網上圖片顯示，爆炸威力驚人，一道50厘米乘30厘米的鋁窗也飛脫墮街。

據了解，三嫲孫近日由內地來港旅遊，居住於現場大埔富善街的親戚寓所。今日下午時分，嫲嫲開熱水爐，準備為孫仔孫女洗澡，數分鐘後熱水爐突然爆炸，幸他們均只是輕傷擦損，遂即逃離現場，孩童爸爸見狀隨即報警求助。救護員其後到場，將傷者送院治理。

機電署：「花灑儲水式電熱水器」切勿安裝有水掣花灑頭

機電工程署回覆傳媒時表示，得悉事故後，已即時派員到場。初步調查所得，事故涉及浴室內一個「花灑儲水式電熱水器」，有關電熱水器具備「符合安全規格證明書」，懷疑事故源於安裝不適當花灑頭引致。署方人員已檢走有關電熱水器及其部件作進一步的調查。

機電署呼籲市民，使用電熱水器時，應採取一系列安全措施，包括安裝或改裝電熱水器時，必須聘用註冊電業承辦商及持牌水喉匠；切勿在「花灑儲水式電熱水器」安裝設有開關水掣的花灑頭 ，以免電熱水器的水缸因壓力過大而爆炸。

機電署續指，市民應按照說明書指示使用及保養電熱水器；若使用電熱水器時有異常情況(例如跳掣)，應立刻停止使用，並聯絡供應商檢查及維俢；定期安排合資格的技師檢查及維修電熱水器；使用電熱水器後，應關掉電源。