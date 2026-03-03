Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

皇后山童黨欺凌｜13歲女童遭掌摑5男女落網 教育局：已聯絡學校促嚴肅處理

突發
粉嶺一名13歲少女在皇后山商場後樓梯，被多名同輩欺凌掌摑，有拍片圍觀者更一度拔出玩具槍指向受害少女。大埔警區反三合會行動組跟進調查後，昨日（3月2日）在上水區以涉嫌「普通襲擊」，拘捕2男3女（12至14歲）。教育局回覆《星島頭條》查詢表示，該局高度關注事件，知悉後已即時聯繫有關學校及作出跟進，並要求學校嚴肅處理、向局方交代事件和加強訓輔工作。

局方稱，據了解有關事件於今年2月底發生。學校已即時啓動危機處理小組，支援涉事學生，並已聯絡家長以作跟進及提供協助。警方正調查事件，教育局會繼續與學校保持緊密聯絡，以提供適切的意見及支援。

相關新聞：皇后山童黨欺凌｜施襲2男3女均落網 事主疑講人壞話惹禍 警發現涉案玩具槍

教育局強調，對校園欺凌一直採取「零容忍」的政策，絕對不接受任何形式或任何原因的欺凌行為，並為學校提供清晰的指引，詳細列明學校在處理欺凌事件的原則、程序、方式及跟進工作，亦要求學校必須正視和以積極認真的態度處理每一宗欺凌事件。若發生欺凌事件，學校須以學生的安全為首要考慮，按校本危機處理機制，即時介入並盡快制止。就較嚴重的欺凌個案，學校須盡快通知教育局，以便提供協助。若懷疑學生涉及違法行為，學校應主動聯絡警方。

相關報道：粉嶺皇后山童黨欺凌少女 操普通話辱罵多次掌摑 大埔反黑組接手調查 

該局又稱，局方一直支援學校推行「全校參與」模式及跨專業協作，讓校內不同範疇的專業人員（包括教師、學校社工、學生輔導人員和校本教育心理學家等）為有需要的學生提供適切支援。

