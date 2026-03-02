Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

灣仔維港38歲領航船男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光

灣仔維港海面今晚（3月2日）約7時發生奪命墮海工業意外。一名在海上工作的38歲領航船男工，協助大船固定於浮標期間，懷疑失重心墮海，一度在水中掙扎。雖然附近同事迅速將他救起，但當時他已陷入昏迷，送院時需要被安上自動心外壓機，但最終不治。有現場工友紀錄工作時，凑巧拍下了事發一刻驚險片段。

現場為灣仔維港近鷹君中心位置，今晚7時許一名38歲姓羅領航船男工在海上作業時，懷疑失重心意外墮海。同事隨即將其救起並報案求助，其後傷者被帶到中環10號碼頭，當時他已陷入昏迷，救護員隨即接手將他送院救治。現場圖片所見，事主送院時被安上了自動心外壓機器。他被送往律敦治醫院，惜最終搶救無效不治。現場另一名25歲姓郭男工，救人期間手、腳及腰受傷但清醒，同送院治理。

事主同事葉先生表示，當時他們從鯉魚門引領一艘大船進入維港，其後大船抵達鷹君中心對開海面落錨，3名工人隨後前往海面一浮標平台，協助將船錨套入浮標以固定船身，而葉先生則從旁拍片紀錄，剛好拍攝到事發一刻。

片段可見，當時現場風浪並不算大，事主在內3名工人正在浮標工作，均穿著救生衣及戴頭盔，正試圖將船錨鐵鏈繫入浮標。其間，現場一名工友突然失重心跌倒，牽動身處附近的事主墮海。雖然浮標上工友們試圖將他救起，而事主自己也嘗試捉緊浮標，但皆不成功。葉先生表示，他們見狀後隨即駛船靠近，將事主救起，並報警求助及送到岸邊。事主被送往律敦治醫院搶救，可惜回天乏術，目前案件暫被列作工業意外跟進。

