環翠邨溜冰場遭淋油｜屋邨人員圍封清潔 貼通告籲勿滑板 注意清潔及聲量

柴灣環翠邨周日（3月1日）一名男子，懷疑不滿小童在滾軸溜冰場玩滑板，竟報復式在場地淋食油。事隔一日，記者今日（3月2日）下午重返現場視察，可見屋邨人員已暫時圍封涉事溜冰場並清潔；同時亦有職員張貼通告，提醒街坊使用溜冰場守則，例如要注意清潔及聲量，和避免在場內滑板等。

事發滾軸溜冰場位於環翠邨喜翠樓對開一個有蓋通道內，附近亦有另一溜冰場及羽毛球場供街坊休憩。記者下午5時左右現場視察，可見事發溜冰場已被塑膠水馬圍封，外圍拉上膠帶及「注意，危險勿近」標語，而地面有水漬及「小心地滑」立牌，相信油污較早時已被清潔。至於另外一個仍開放的溜冰場則未見有人玩耍，而羽毛球場也只有數人，未有很大聲浪。

相關報道：柴灣環翠邨躁男不滿小童踩滑板 淋油落溜冰場報復｜有片

有目睹昨日事件的少年透露，涉事男子居住附近，初時曾投訴但不果後，一度離去，再折返時已手持一樽食用油，倒油落地後便揚長離去，批評涉事男子行為太過衝動。另一街坊陳先生則表示，溜冰場平日較少人玩耍，也較少聽到聲浪，認為小童少年們只是日間玩耍，而非晚上吵鬧，涉事男子卻在破壞公眾地方，直言行為不可取。

視察期間，有兩名相信為屋邨辦事處職員在溜冰場附近張貼通告，提醒街坊使用守則，包括保持地方清潔、請勿發出過大聲浪、不可影響其他場地使用者、禁止吸煙等等。另外，通告又呼籲使用者應採取適當安全措施，如佩戴上頭盔、護肘及護膝；又強調場地設計專為滾軸溜冰，並不適合進行其他活動（如滑板車等），為保障使用者的安全，請勿進行任何非滾軸溜冰活動，房屋署有權向違規人士禁止使用場地。