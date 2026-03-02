Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

皇后山童黨欺凌｜少女遭掌摑羞辱 警反黑組拘14歲中二女學生

突發
更新時間：14:21 2026-03-02 HKT
粉嶺皇后山發生童黨欺凌案，網上流出片段，顯示一名少女在後樓梯遭人多次掌摑，有圍觀者更一度亮出氣槍指向受害少女，並全程舉起手機拍片。消息稱，警方大埔反黑組接手調查案件後，拘捕一名14歲中二女學生。

今日（3月2日）網上流傳一段涉事短片，片長約2分45秒，所見一名黑衫少女在後樓梯被多人欺凌。現場最少有7名童黨，其間3名女童黨圍着受害少女，不斷操普通話喝罵；當中2名分別身穿紅衣和黑衫短褲的女童黨，更多次出手掌摑受害少女，受害人毫無能力反抗。

同場多名男童黨站在樓梯高處圍觀過程，有人一邊吸煙一邊持手機拍片，並將煙蒂掉向受害少女。男童黨同樣操普通話，有人嬉皮笑臉說：「打到手都痛呢。」該名抽煙的男童黨又突然亮出一把疑似氣槍，作出上膛動作，並從高處指向受害少女「助攻」，之後才將氣槍收起。紅衣女童黨繼續多次掌摑受害少女，其後片段結束，但未有列明確實的事發地點和時間。

據知事發於粉嶺皇后山，警方接手調查案件，交由大埔反黑組跟進。

