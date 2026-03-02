Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│汀九橋男司機棄車跳橋亡　

突發
今（2日）午1時許，一輛私家車沿汀九橋往荃灣方向，見到一輛白色私家車停在路肩，一名男子從車內走出，跨過欄杆一躍而下，於是報警，大批消防輪及水警船到場，最終將事主救上岸，由救護車送院搶救，惜告不治。警方封鎖現場調查，在車內發現一封遺書。

自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111 
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

 

