昂船洲政府船塢 海事處船隻年度檢查引擎突爆炸 6男受傷

突發
更新時間：11:18 2026-03-02 HKT
發佈時間：11:18 2026-03-02 HKT

今(2日)早上10時30分，昂船洲政府船塢，一艘已泊岸的海事處船隻，船員檢查引擎期間突發生爆炸，船上6名男船員(年齡23至67歲)同告受傷，他們均清醒，獲送瑪嘉烈醫院治理。

據悉，肇事船隻為海事處船隻MD-1，因年度檢查而停泊上址船塢，今早約10時30分，海事處職員於巡邏期間發現該船隻發生爆炸，相信因引擎故障導致爆炸。6名男船員均清醒，部分船員面部手腳輕微擦傷，送往瑪嘉烈醫院治理。事件已通知機電工程署及勞工處。

消防快艇駛入船塢。梁國峰攝
現場為昂船洲政府船塢。梁國峰攝
現場為昂船洲政府船塢。
警方及消防處於上午10時45分到達現場，水警總區水警小艇隊及衝鋒隊等先後到場支援。消防處亦派出4輛消防車及救護處派出4輛救護車到場。

 

