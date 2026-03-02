昂船洲政府船塢 海事處船隻年度檢查引擎突爆炸 6男受傷
更新時間：11:18 2026-03-02 HKT
發佈時間：11:18 2026-03-02 HKT
發佈時間：11:18 2026-03-02 HKT
今(2日)早上10時30分，昂船洲政府船塢，一艘已泊岸的海事處船隻，船員檢查引擎期間突發生爆炸，船上6名男船員(年齡23至67歲)同告受傷，他們均清醒，獲送瑪嘉烈醫院治理。
據悉，肇事船隻為海事處船隻MD-1，因年度檢查而停泊上址船塢，今早約10時30分，海事處職員於巡邏期間發現該船隻發生爆炸，相信因引擎故障導致爆炸。6名男船員均清醒，部分船員面部手腳輕微擦傷，送往瑪嘉烈醫院治理。事件已通知機電工程署及勞工處。
警方及消防處於上午10時45分到達現場，水警總區水警小艇隊及衝鋒隊等先後到場支援。消防處亦派出4輛消防車及救護處派出4輛救護車到場。
最Hit
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
2026-03-01 09:00 HKT
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
2026-03-01 11:06 HKT
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
2026-02-28 06:00 HKT
兩蚊兩折｜4月起生效 10元或以上車費付正價兩折 一文睇清收費安排重點！
2026-03-01 11:00 HKT