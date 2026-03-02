珍惜生命│彩雲邨13歲女童留遺書墮平台 半清醒送院搶救

牛池灣彩雲邨有女學生墮樓。今日（2日）早上7時30分，一名13歲女童在繡文樓單位墮下，倒卧在平台上，其父親報警求助。救護員接報到場，將半清醒事主送往伊利沙伯醫院搶救。

據悉，女童就讀中二，她於今早約7時25分離家上學，但不久後其父親突然聽到一聲巨響，走出走廊查看後赫見女兒的書包及物品散落在升降機附近欄杆旁，而女兒則倒臥在1樓平台上，於是報警求助。

警方及消防員接報到場，發現女童清醒，隨後由救護員將她送院治療。警方在女童的書包內發現遺書，內容提及她承受巨大壓力，將案件列作「企圖自殺」處理。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk