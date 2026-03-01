Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

粉嶺中年婦飲漂白水輕生 獲兒子及時發現 送院後恢復意識

突發
更新時間：22:09 2026-03-01 HKT
發佈時間：22:09 2026-03-01 HKT

粉嶺吉祥街8號一單位，今日（3月1日）下午5時許，一名56歲姓黎婦人被發現在房間企圖飲漂白水輕生，兒子大驚報案。救護員到場時婦人昏迷，被送往北區醫院搶救，其後恢復意識。警方於現場有檢獲遺書，據悉她有情緒病紀錄，近日受金錢問題所困。目前案件被列作企圖自殺跟進。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

