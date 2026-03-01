荃灣三車「串燒」釀4傷 七人車司機涉酒駕被捕

今日（3月1日）凌晨2時許，荃灣發生3車「串燒」意外，涉及的士、白色私家車和一輛掛有兩地牌的黑色七人車。當時3車依次沿青山公路荃灣段往市中心方向行駛，當的士和白色私家車駛至近關門口街交界時，相繼因應交通情況收慢，但尾隨的黑色七人車疑收制不及，釀成3車相撞。

的士被撞後衝前兩個車位才停下，車尾毀爛不堪，其餘兩車分別車尾和車頭損毀。意外中4人受傷，包括的士的42歲姓周男司機、39歲姓吳女乘客；白色私家車的45歲姓林男司機和33歲姓陳男乘客，他們均受輕傷，清醒由救護車送往仁濟醫院接受治理。

黑色七人車的63歲姓陳男司機沒有受傷，但警方調查發現他未能通過酒精呼氣測試，以涉嫌「酒後駕駛」將他拘捕。

fb車cam L（香港群組）圖片