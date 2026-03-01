Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

八鄉私家車遇警路障截查斷正 揭藏大麻花等 司機涉販毒及毒駕3罪被捕

突發
更新時間：08:31 2026-03-01 HKT
發佈時間：08:31 2026-03-01 HKT

今日（3月1日）凌晨1時43分，警方新界北總區交通部人員在八鄉錦田公路17號對開設置路障，其間發現一輛私家車形跡可疑，遂上前截查。人員在私家車內檢獲4粒懷疑含有依托咪酯的電子煙彈、約350克懷疑大麻花、約80克懷疑大麻糖，及10支懷疑含有大麻二酚（CBD）的一次性電子煙。案中檢獲的毒品總市值約5萬元。

警方經初步調查，31歲姓曾男司機未能通過快速口腔液測試，涉嫌「販運危險藥物」、 「駕駛未有登記車輛」  及「毒後駕駛」被捕，人員亦發現曾男為被通緝人士，他正被扣留調查，案件交由元朗警區刑事調查隊第4隊跟進。

