車Cam｜中半山客貨車突抽頭 外籍鐵騎士閃避不及硬撼 倒地擦傷拒送院

突發
更新時間：21:34 2026-02-28 HKT
發佈時間：21:34 2026-02-28 HKT

中半山堅尼地道，今日（2月28日）上午11時許發生交通意外。網上片段所見，當時該部電單車往銅鑼灣方向行駛，至堅尼地道34A號對開時，停泊路邊一部客貨車突然抽出打算調頭，電單車收掣閃避不及，登時撞向客貨車。

意外後，44歲外籍鐵騎士登時倒地，四肢擦損但仍清醒，身穿反光衣的72歲客貨車男司機及乘客見狀，隨即落車查看對方傷勢。救護車其後接報到場，為傷者治理，最終該名外籍男子拒絕送院，案件列作交通意外有人受傷跟進。

