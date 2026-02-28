Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│華富邨DSE男生危坐天台 疑不堪重考壓力及失戀  救援人員成功勸服

突發
更新時間：02:56 2026-02-28 HKT
發佈時間：02:56 2026-02-28 HKT

香港仔華富邨今日（28日）凌晨發生天台危坐事件。凌晨零時許，警方接獲報案指一名男子在華興樓天台危坐，險象環生。消防及救援人員接報後趕抵現場，隨即在地面張開救生氣墊戒備，並派員登樓游說。

據了解，該名男生正準備重考中學文憑試（DSE），加上近日與女友分手，疑雙重打擊下萌輕生念頭，獨自走上大廈天台徘徊。

警方隨後派出談判專家到場協助，雙方在天台僵持近兩小時。直至凌晨2時許，經專家耐心勸導後，事主終於軟化態度，返回安全位置，並由救護車送往醫院接受進一步檢查。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

 

