有片｜屯門十字路口兩車對撞 女司機受傷送院

突發
更新時間：01:52 2026-02-28 HKT
發佈時間：01:52 2026-02-28 HKT

屯門發生驚險交通意外。周五（27日）晚上時分，兩輛私家車在海皇路與海珠路交界相撞，其中一名女司機受傷送院。有網民上傳事發後的片段，顯示兩車在十字路口猛烈碰撞，現場零件散落一地。

事發於周五晚上10時42分。據了解，當時一輛私家車正沿海皇路往屯門碼頭方向行駛；適時對面行車線另一輛私家車右轉入海珠路，兩車避讓不及，在路口中心猛烈相撞。由於衝擊力大，途經司機目睹後懷疑有人被困車內，隨即報警求助。

消防接報趕至，經檢查後證實並無人被困。意外中兩車車頭毀爛不堪，其中一輛私家車車頭嚴重變形，引擎蓋捲起。

涉事兩部私家車均由女司機駕駛。其中一名56歲姓張女司機報稱腰部受傷，經救護員即場包紮後，送往屯門醫院治理；另一名43歲姓高女司機則並無大礙，留現場協助調查。

從綱上流傳影片可見，在車禍一刻，有目擊者高呼：「嘩！衝紅燈！」疑目擊有人因沒遵照交通燈號而追成車禍。

