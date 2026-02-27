Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

野豬大鬧烏溪沙 橫衝直撞傷及5人包括漁護署職員 女槍手開麻醉槍捕獲

突發
更新時間：20:47 2026-02-27 HKT
發佈時間：17:53 2026-02-27 HKT

馬鞍山烏溪沙有野豬橫衝直撞，傷及5人。今日（2月27日）下午5時許警方接報，指一隻野豬闖入烏溪沙站及附近商場，期間4名市民（2男2女、45至87歲）被撞傷腳。警方及救護員其後趕往現場，傷者均輕傷清醒，被送往沙田威爾斯醫院治理。漁護署團隊其後到場協助，終在晚上捕獲野豬，當中一名人員亦因處理野豬時被撞，右腳擦傷同送院治理。

下午5時許現場所見，有持長盾警員嚴陣以待，在銀湖天峰停車場出口與野豬對峙，附近有大批途人圍觀，警員架設封鎖範圍免生危險。其後野豬橫衝直撞，在警員和記者群中近距離穿過，險象環生。

至下午6時許，野豬穿過馬路，逃至利安變電站附近樹叢，警員及持麻醉槍女獸醫搜索野豬蹤影。 最終晚上8時許，野豬中兩發麻醉槍倒地昏迷，漁護署人員得以上前將其捕走。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
9小時前
石湖風下周或襲港？
石湖風下周襲港？若達一條件或現身 可致狂風暴雨 最高風速達過百公里
社會
6小時前
長者2元乘車優惠4月起將改為「兩蚊兩折」。
2元乘車優惠｜「兩蚊兩折」4月實施 已完成八達通閘機調整 勞福局：踏入最後一公里
社會
5小時前
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
9小時前
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
7小時前
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
生活百科
2026-02-26 13:25 HKT
《中年好聲音3》女星賭城獻唱 曾志偉頭貼頭合照力撐 為愛將打點一事證疼愛有加
《中年好聲音3》女星賭城獻唱 曾志偉頭貼頭合照力撐 為愛將打點一事證疼愛有加
影視圈
6小時前
北角失常男破壞城巴車窗 再搶車致溜後撼九巴 警趕至制服
01:32
北角失常男破壞城巴車窗 再搶車致溜後撼九巴 警趕至制服
突發
1小時前
WhatsApp大死機？  iPhone用家叫苦：電腦登出後無法再登入
WhatsApp大死機？  iPhone用家叫苦：電腦登出後無法再登入
即時國際
5小時前
大家樂元宵限時優惠！鮑魚花膠套餐減$15 配叉燒/小菜/白飯
大家樂元宵限時優惠！鮑魚花膠套餐減$15 配叉燒/小菜/白飯
飲食
6小時前