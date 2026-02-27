野豬大鬧烏溪沙 橫衝直撞傷及5人包括漁護署職員 女槍手開麻醉槍捕獲

馬鞍山烏溪沙有野豬橫衝直撞，傷及5人。今日（2月27日）下午5時許警方接報，指一隻野豬闖入烏溪沙站及附近商場，期間4名市民（2男2女、45至87歲）被撞傷腳。警方及救護員其後趕往現場，傷者均輕傷清醒，被送往沙田威爾斯醫院治理。漁護署團隊其後到場協助，終在晚上捕獲野豬，當中一名人員亦因處理野豬時被撞，右腳擦傷同送院治理。

下午5時許現場所見，有持長盾警員嚴陣以待，在銀湖天峰停車場出口與野豬對峙，附近有大批途人圍觀，警員架設封鎖範圍免生危險。其後野豬橫衝直撞，在警員和記者群中近距離穿過，險象環生。

至下午6時許，野豬穿過馬路，逃至利安變電站附近樹叢，警員及持麻醉槍女獸醫搜索野豬蹤影。 最終晚上8時許，野豬中兩發麻醉槍倒地昏迷，漁護署人員得以上前將其捕走。