毒販挖空原木精密偽裝再大海藏針 海關揭中美洲貨櫃藏$2200萬可卡因拘4男

販毒集團走私手法層出不窮，將毒品暗藏於大批原木之內，試圖瞞天過海，但仍難逃法網。香港海關經風險評估及情報分析，近日鎖定一個自中美洲哥斯達黎加抵港、報稱載有木材的40呎貨櫃。關員利用X光逐一掃描300多條沉重木頭，最終才揭發其中三條暗格藏毒，佔整體僅1%。經監控遞送後，海關昨日（26日）在青衣拘捕4名外籍男子，成功堵截30公斤、約值2200萬元可卡因流入市場。

逾300條原木僅1%藏毒 暗格表面經木紋處理

海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察黎子康表示，根據風險評估和情報分析，海關鎖定一隻由哥斯達黎加經海路抵港、報稱載有木材的40呎貨櫃。貨物寄貨人和收貨人都是貿易公司，但雙方近幾個月無任何海運紀錄；加上貨物來自中美洲國家，屬於毒品來源地之一。因此，關員決定扣查貨櫃。

2月10日，關員在葵涌海關大樓開櫃檢驗。貨櫃內共有300多條木頭，當關員X光逐一掃描木條時，發現當中三條有可疑陰影，懷疑內部被掏空。關員仔細查看，發現暗格並用工具開啟後，起出多磚白色粉末，檢驗後證實為30公斤、約值2200萬元的可卡因。

海關提到，毒販費盡心思，以精密偽裝和數量堆疊，試圖增加海關執法難度。首先涉案三條木頭的暗格表面處理得非常精細，只有不明顯膠水接駁痕跡，更有木紋處理，偽裝成未經處理的木頭。另外，貨櫃共有300多條木頭，當中藏毒的只有三條，佔整體僅1%；加上每條木頭重約60公斤，關員逐一檢查相當耗時。不過在前線關員細心檢查觀察，以及先進儀器協助下，毒品仍難逃法眼。

海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任陳達川（左）及港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察黎子康（右）交代案情。

存倉逾兩星期避風頭 海關鍥而不捨追查拘人

海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任陳達川續指，經跟進調查及全天候監控遞送，海關發現販毒集團行事小心，沒有即時提貨，而是將貨櫃存放在葵涌碼頭超過兩星期。至昨日（2月26日）下午，販毒集團覺得安全後，才安排運送貨櫃往青衣一倉庫，並安排4名外籍男子（27至49歲）前往搬貨。

關員見時機成熟，隨即收網拘人，成功從源頭堵截毒品流入市面。目前案件仍在調查，不排除有更多人被捕，海關呼籲進出口商和倉務公司如懷疑被不法之徒利用，可向海關舉報求助。