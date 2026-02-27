內地漢洗黑錢五百多萬元 罪成加刑至監禁45個月

2023年8月，15名苦主於2023年6月至7月期間，墮入投資騙案，騙徒自稱是投資專家，誘騙苦主在虛假的網站或應用程式開設戶口作投資港股，並指示受害人轉帳資金至多個本地銀行戶口，但最後受害人未能取回虛假投資戶口顯示的得益或與騙徒失去聯絡，於是報警，警方其後拘捕一名32歲內地男子，今（27日）被法庭判處洗黑錢罪名。

新界北總區科技及財富罪案組2C隊高級督察馮達仁。

新界北總區科技及財富罪案組2C隊高級督察馮達仁表示，本案15名苦主合共損失約五百五十萬元，存入一個本地銀行傀儡戶口，2024年9月，警方拘捕一名32歲內地男子，他為涉案的一個傀儡戶口持有人。

警方其後以「洗黑錢」罪名起訴該名男子，他涉嫌使用一個銀行戶口清洗總共約一千四百七十萬元的犯罪得益。案件於今日在區域法院提堂，被告人承認一項「洗黑錢」罪名，被法庭判處罪名成立。

警方財富情報及調查科高級督察申文燕。

為了加強以傀儡戶口作洗黑錢用途的阻嚇性，警方就判刑向法庭申請加重刑罰。經過法庭審視後，批准加重百分之二十的刑期。被告就「洗黑錢」罪最終被判處監禁45個月 。

警方財富情報及調查科高級督察申文燕指出，使用傀儡戶口清洗黑錢的情況嚴重，所以警方就涉及傀儡戶口的合適的案件，會同律政司商討及徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》 第27條 申請加重刑罰。

就以今日案件為例，一名男子因為將戶口俾其他人作清洗黑錢用途，在加刑申請下，被法庭加刑 7 個月。由2023年10月至今，已經 335名人士因租借賣戶口，在法庭就洗黑錢罪行被定罪的時侯被加重刑罰，刑期分別增加 八分一至三分一不等(2至18個月) 。