羅湖海關截查中年漢 揭背囊藏3隻走私貓

香港海關人員昨日（2月26日）在羅湖管制站入境大堂，截查一名53歲抵港男旅客，經檢查後在其背包內檢獲3隻白貓，遂拘捕該名男子。3隻貓共約值7.5萬元，案件已轉交漁農自然護理署跟進調查。

海關提醒市民，任何人未領有有效許可證而將動物輸入香港，即屬違法。根據《狂犬病規例》，任何人非法輸入動物、動物屍體或動物產品，一經定罪，最高可被判罰款6萬元及監禁1年。

3隻貓共約值7.5萬元。海關圖片

