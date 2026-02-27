網購詐騙去年逾1.2萬宗 涉演唱會門票急升6成 有人買加密幣失$370萬成最大宗

警方去年共接獲12,505宗網上購物騙案 ，比2024年升8.2%（增加946宗） ，當中涉及演唱會門票的網購騙案明顯增加，去年共有2,805宗，按年升61.8%（增加1,071宗）。

去年最大宗網購受騙人士損失逾370萬元，涉及加密貨幣交易。受害人加入通訊軟件Telegram（TG）的一個加密幣交易群組，隨後群組一名成員假冒Bittwatt（BWT）平台客服，與受害人私聊，訛稱受害人要提供驗證碼作「入群驗證」。受害人不虞有詐，向騙徒提供一次性驗證碼，導致其TG帳戶被騎劫。最終，騙徒進入受害人TG連接的加密貨幣錢包，將內裏的虛擬資產全部轉走。

警方防騙專頁「守網者」今日（2月27日）呼籲市民網購慎防受騙。

警方防騙專頁「守網者」今日（2月27日）呼籲市民網購時，應透過官方渠道聯繫客戶服務；查看網上店舖的貨品評價，以辨識真假；盡量選擇實體店舖或面交，以減低受騙風險；無論以任何形式轉賬，在付款前必先判斷真偽，並小心核對付款資料。

除此之外，警方提醒市民應小心考慮過數至私人戶口；切勿點擊不明或可疑連結；不向任何人透露密碼或驗證碼；付款前可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險；如有任何懷疑，應立即終止交易