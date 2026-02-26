Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

流浮山村牌坊混戰│酒樓春茗女伴積怨引發爭執推撞 警方反黑組拉3人

突發
更新時間：10:44 2026-02-27 HKT
發佈時間：17:44 2026-02-26 HKT

流浮山村迴旋處牌坊，周三(25日)晚上9時許有大批男子打鬥，途人發現後報警求助。警員接報趕至時，眾人已經逃去無蹤。警方將案件列為公眾地方打鬥案處理，由元朗警區反黑組第2隊跟進。探員經情報蒐集及深入調查後，於26日在元朗、九龍城及大埔區，拘捕3名年齡介乎31至38歲，有三合會背景的本地男子，涉嫌「在公眾地方打鬥」。調查相信是因涉案人士的女伴個人積怨引發打鬥。3名被捕人士現正被扣留調查。

昨日（2月26日）網上流傳事發時群煞混戰片段，可見兩幫人馬合計有10多人，他們走出迴旋處馬路大聲叫囂，並互相推撞甚至肘擊，當中有人被拉扯追打，跌倒馬路中央，場面混亂。當時不少貨車正於迴旋處落貨，附近工人見戰火蔓延到他們附近時，只能停下手上工作，紛紛離遠躲避。

據了解，案發前有兩班人分別於流浮山一海鮮酒家舉行春茗，期間因出席人士的女眷之間的個人積怨引發爭執，繼而觸發雙方紛爭，在混亂爭執期間發生肢體衝撞。元朗反黑組探員留意到網上相關片段，即採取情報搜查及執法，將涉案人士拘捕調查。

