鯉魚門中年漢墮海 熱心途人拋水泡救起

突發
更新時間：13:18 2026-02-26 HKT
發佈時間：13:18 2026-02-26 HKT

鯉魚門有人意外墮海。今日（26日）早上11時52分，崇信街鯉魚門三家村渡輪碼頭對開的避風塘防波堤休憩處，一名年約50歲的中年男子墮海，在海中驚惶呼救。剛巧附近有釣魚人士發現，連忙拋下水泡營救。事主其後獲救上岸，救援人員到場發現他沒有受傷，警方正調查事件原因。

不願出鏡的釣魚人士江先生，向《星島頭條》講述他拋水泡救人的經過，指事發時他聽到有人跌落海呼救，連忙查看，「拿拿臨掉個水泡畀人（事主）」，其他途人則協助報警。江先生形容墮海男子表現驚慌，「驚囉，震晒啦個人」，又不斷在海中掙扎，「佢諗住游返埋岸，但無落腳位」。他於是出言安慰，「叫佢（事主）等等，唔好咁急......消防嚟緊，唔好再整嚟整去。」

幸最後墮海男子獲救，可自行上岸。對於成功救人，江先生指自己心情「冇咩特別」，更謙稱：「驚佢（事主）有事啫，佢冇事就得啦！」

