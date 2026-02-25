警聯同入境處新界南打擊黑工及掃黃 拘捕23人 包括一通緝人士

新界南總區機動部隊與葵青、荃灣、沙田、大嶼山及機場警區，聯同入境事務處，周二（24日）進行代號「冠軍」(CHAMPION)及「嶺馬」(LANDMASTER) 的反非法勞工及掃黃聯合行動，突擊搜查區內多個罪案黑點。

行動中，人員共拘捕23人，包括一名本地男子、7名內地男子、4名非華裔男子、一名外籍男子、8名內地女子、2名外籍女子，年齡介乎30至68歲，分別涉嫌「違反逗留條件」、「使用他人身份證」、「有遣送離境/遞解離境令人士接受僱傭工作及開辦業務」、「僱用不可合法受僱的人」、「協助及教唆他人違反逗留條件」、「逾期居留」、「懷疑非法入境者」及「非法入境者接受僱傭工作及開辦業務」，其中一名68歲本地男子為被通緝人士。另外，其中5名內地女子懷疑進行賣淫活動，在荃灣區涉嫌「違反逗留條件」被捕。

警聯同入境處新界南打擊黑工及掃黃 拘捕23人。警方圖片

所有被捕人現正被扣留調查，並將會由警方及相關部門作出跟進。