屯門寶田邨男子失聯多日 前妻上門揭發家中燒炭亡

今日（24日）下午3時許，警方接獲一名女子報案，指其46歲姓曾丈夫失蹤多日，而且其位於屯門寶田邨第2座的寓所傳出惡臭，懷疑他在屋內暈倒。救援人員接報到場，發現他倒卧床上，旁邊有一盆燒過的炭，現場被證實死亡。警方於現場檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據了解，事主患有身體疾病。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk