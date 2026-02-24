屯門寶田邨男子失聯多日 前妻上門揭發家中燒炭亡
更新時間：20:49 2026-02-24 HKT
發佈時間：20:49 2026-02-24 HKT
發佈時間：20:49 2026-02-24 HKT
今日（24日）下午3時許，警方接獲一名女子報案，指其46歲姓曾丈夫失蹤多日，而且其位於屯門寶田邨第2座的寓所傳出惡臭，懷疑他在屋內暈倒。救援人員接報到場，發現他倒卧床上，旁邊有一盆燒過的炭，現場被證實死亡。警方於現場檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據了解，事主患有身體疾病。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕 用一方法即可鎖定生父
2026-02-23 19:10 HKT
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
2026-02-23 19:15 HKT
中國觀察：劉美賢母親曝光 「中功」二姐
11小時前