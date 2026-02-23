赴台20歲港女行李藏胡椒噴霧 違反《火器及彈藥條例》機場被捕
發佈時間：09:28 2026-02-23 HKT
機場警區於2月20日接報，指機場保安人員為出境旅客進行安全檢查期間，發現有一件手提行李內藏有違禁物品，而該件手提行李屬於一名打算前往中國台灣的20歲本地女子。
人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌違反《火器及彈藥條例》拘捕該名女子。調查顯示，該名女子涉嫌於其手提行李內藏有一枝懷疑胡椒噴霧。該女子已獲淮保釋候查，案件交由機場警區刑事調查隊第五隊跟進。
警方發現，有部份旅客因不同原因，會攜帶違禁物品，如伸縮棍、鐵蓮花、彈簧刀、子彈殼或胡椒噴霧由香港出境到外地。然而，根據香港法例，攜帶違禁物品上機（不論寄艙或手提行李）均屬違法，一經定罪，最高刑罰可判處監禁五年，市民切勿以身試法。
